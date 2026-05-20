Non solo Alajbegovic: Roma su un altro talento seguito dal Napoli
Due giocatori seguiti dal Napoli nel mirino di un altro club italiano. Alla Roma piace l’ala offensiva Antonio Nusa, ma il nome in cima alla lista per rinforzare le corsie resta Kerim Alajbegovic. Il giovane talento è seguito da tempo dal club giallorosso, che continua a monitorarne la crescita e le prestazioni. Nusa rappresenta una soluzione alternativa, apprezzata per velocità e imprevedibilità, mentre Alajbegovic è considerato più funzionale al progetto tecnico. Nei contatti recenti, il padre del giocatore ha già incontrato Frederic Massara, segnale di un interesse concreto e di una trattativa potenzialmente avviata. Lo scrive il Cds oggi in edicola.
Napoli, ma non solo: anche la Roma tra Nusa e Alajbegovic
Il quadro di mercato è reso ancora più complesso dalla concorrenza internazionale. Anche il Napoli segue con attenzione sia Antonio Nusa sia Kerim Alajbegovic, pronto a inserirsi qualora la Roma accelerasse le operazioni. Sullo sfondo resta la posizione del Bayer 04 Leverkusen, che dopo aver riscattato il giocatore valuta una possibile cessione tra i 30 e i 35 milioni di euro, cifra che riflette la crescita del talento bosniaco. La Roma continua comunque a considerare Alajbegovic l’obiettivo prioritario per le fasce offensive, mentre Nusa rimane una pista alternativa di alto livello per aumentare qualità e profondità della rosa.
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