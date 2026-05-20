Lang resta se arriva Sarri? L'idea del tecnico per rilanciare l'olandese

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Terminato il prestito in Turchia, Lang farà ritorno al Napoli: il Galatasaray, infatti, non procederà con il riscatto dell'esterno

Noa Lang è tornato in città. Dopo aver conquistato il campionato turco con il Galatasaray, terzo titolo consecutivo della sua carriera dopo i due vinti con il PSV prima del trasferimento in Italia, l’esterno olandese si gode qualche giorno di vacanza prima di concentrarsi sul futuro. Terminato il prestito in Turchia, Lang farà ritorno al Napoli: il Galatasaray, infatti, non procederà con il riscatto e il giocatore sarà nuovamente a disposizione del club azzurro in vista della prossima stagione.

Il futuro dipende anche dalla panchina

Molto dipenderà dalle scelte tecniche del Napoli e dal prossimo allenatore. In caso di arrivo di Maurizio Sarri, Lang potrebbe restare per giocarsi le proprie chance e rilanciarsi definitivamente in azzurro. L’olandese viene considerato un profilo adatto al tridente offensivo, soprattutto nel ruolo attualmente occupato da Alisson. Con una stagione ricca di impegni e maggior spazio sulle corsie offensive, Sarri potrebbe valorizzare le caratteristiche di Lang, come già accaduto in passato con altri esterni offensivi allenati dal tecnico toscano. Lo scrive il Cds oggi in edicola.