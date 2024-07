Due volti nuovi subito, Buongiorno e poi anche un quarto colpo: il Napoli è scatenato

Il Napoli in questa settimana proverà ad accelerare anche per Mario Hermoso, altro svincolato, che nei piani di Conte ricoprirebbe il ruolo di braccetto

Tassello dopo tassello, il Napoli prova ad accontentare le richieste di Antonio Conte, vero faro per la società dopo una stagione disastrosa. E' partito il countdown per il raduno che precederà la partenza per Dimaro dell'11 luglio e due volti nuovi sono già attesi alle visite mediche: Rafa Marin, classe 2002 prelevato dal Real Madrid e che nelle idee di Conte rappresenta un'alternativa sul centro-destra ma anche al centro della linea a tre, e Leonardo Spinazzola che firmerà un biennale dopo lo svincolo dalla Roma e potrà lavorare sin dall'inizio della preparazione per candidarsi ad un ruolo di primo piano come esterno mancino a tutta fascia. Un giocatore che Conte voleva già all'Inter ai tempi dello scambio poi naufragato proprio con Politano. Il Napoli però non si ferma qui, al di là anche del colpo Buongiorno che punta a definire in queste ore per poi integrarlo a Castel di Sangro dopo le vacanze post-europeo.

Altra sfida all'Inter e l'attesa per Osimhen

Il Napoli in questa settimana proverà ad accelerare anche per Mario Hermoso, altro svincolato, che nei piani di Conte ricoprirebbe il ruolo di braccetto mancino della linea a tre. Il club di Aurelio De Laurentiis tratta da settimane con gli intermediari per arrivare ad un accordo e nei prossimi giorni potrebbe aumentare la proposta a circa 4mln di euro, bonus inclusi. Resiste la distanza perché la richiesta dell'entourage, proprio grazie allo status di parametro zero, è di 5mln netti a stagione per tre anni. Valuta l'inserimento anche l'Inter, che però ha anche altre piste: si preannuncia una nuova sfida, ma il Napoli ad oggi sembra mantenere un certo vantaggio. Sarà la settimana però anche di Osimhen (che attende rilanci dalla Premier ed intanto si aggregherà al ritiro) e l'addio del nigeriano è atteso anche da Lukaku che non vede l'ora di ritrovare Antonio Conte. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.