Duello di mercato Napoli-Barcellona: nel mirino Benedetti, centrale 2006 del Palmeiras

vedi letture

Il Barcellona guarda con attenzione al mercato dei difensori centrali mancini e tra i nomi caldi c’è quello di Luiz Gustavo Benedetti, classe 2006 del Palmeiras. Il talento brasiliano, già seguito anche dall’Arsenal, è finito nel mirino del Barça dopo l’addio di Iñigo Martínez all’Al-Nassr, ma su di lui c’è pure l’interesse del Napoli, come riferisce il Mundo Deportivo.

Il club brasiliano avrebbe fissato il prezzo del suo gioiello a non meno di 15 milioni di euro, mentre i catalani sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta iniziale di circa 12 milioni. Benedetti, sotto contratto con il Palmeiras fino al 2029, ha già collezionato nove presenze in prima squadra e di recente ha contribuito alla vittoria del Brasileirao U-20. Le sue prestazioni potrebbero anche valergli una convocazione con la nazionale brasiliana per il Mondiale U-20. Il Barcellona, intanto, prevede di inviare osservatori al torneo per monitorare da vicino Benedetti e altri giovani talenti.