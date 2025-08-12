Elmas, colloqui in corso Napoli-Lipsia: il macedone ha già dato l’ok al ritorno

Contatti in corso tra Napoli e Lipsia per riportare in azzurro Eljif Elmas, riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport Nicolò Schira. Il centrocampista macedone, che ha già vestito la maglia partenopea per quattro stagioni e mezzo, ha manifestato senza esitazioni la propria disponibilità a fare ritorno all’ombra del Vesuvio.

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno - ancora - riscattato e così ora ci ripensa il Napoli per completare l'attacco e la costruzione della rosa.