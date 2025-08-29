Elmas fa le visite, Gazzetta: "Poi toccherà a Hojlund. United accontentato"

È il giorno del ritorno di Elmas in Italia: come vi abbiamo raccontato ieri sono stati definiti tutti gli accordi con il Lipsia. Affare concluso sulla base di un prestito oneroso: il giocatore secondo La Gazzetta dello Sport sarà oggi in viaggio per raggiungere la città e procedere con l'iter di visite mediche e firma. Dopo l'esperienza in prestito al Torino dunque, il macedone è pronto a tornare nel campionato e nel Paese dove si sente a casa sua, in campo e fuori.

Stamattina poi il Napoli vuole definire l’ultimo passo anche per Rasmus Hojlund. Il giocatore ha trovato l'accordo con gli azzurri, il Manchester United ha ottenuto quel che chiedeva (ovvero il diritto di riscatto che si trasforma in obbligo in caso di qualificazione in Champions), mancano dunque da fissare le visite mediche anche per lui.