Elmas, manca solo l'annuncio: il macedone ha già sostenuto le visite mediche

Il Napoli accoglie Rasmus Hojlund. L'attaccante danese è arrivato intorno alle 9:15 a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Napoli dopo essere sbarcato ieri in Italia: stamattina si è presentato nella clinica romana per svolgere i test del caso. Accolto da diversi tifosi azzurri, l'ex Atalanta si è mostrato sorridente, pronto a sostenere i test.

Ma non è finita qui, perché il club azzurro ha chiuso un doppio colpo: prima di Hojlund, anche Eljif Elmas. Ieri pomeriggio visite mediche per il centrocampista macedone alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. Un grande ritorno in squadra e anche allo stadio, ieri in veste da tifoso. Sarà un jolly preziosissimo.