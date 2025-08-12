Elmas-Napoli, il Lipsia rifiuta 12mln dal Torino: per ADL ci sono altri nomi

La redazione di Sportmediaset con il giornalista Orazio Accomando e i suoi aggiornamenti su X parla dell'affare Eljif Elmas con il giocatore diviso tra Torino e la suggestione del ritorno al Napoli: "Nei giorni scorsi il Torino ha presentato una prima offerta da 12 milioni per Elmas, rifiutata dal Lipsia. Partita che resta aperta, con il macedone che spinge per un ritorno. Il sondaggio del Napoli è forte e concreto, ma non è al momento il primo nome nella lista di Manna. Occhio a possibili sviluppi".

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno - ancora - riscattato e così ora ci ripensa il Napoli per completare l'attacco e la costruzione della rosa.