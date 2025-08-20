Ultim'ora
Elmas-Napoli, Moretto: "Differenza di 8,5mln tra offerta e richiesta del Lipsia. Le cifre"
TuttoNapoli.net
Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso i social riferisce le ultime sulla trattativa tra Napoli e Lipsia per Eljif Elmas: “Il Napoli ha offerto 1 milione e mezzo di euro di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11,5mln. Il Lipsia chiede 3 milioni per il prestito oneroso e un diritto di riscatto a 18,5mln.
Vedremo se i due club si metteranno d'accordo, ma sicuramente anche dopo l'infortunio di Lukaku, il Napoli ha leggermente cambiato un po' strategia perché sa che dovrà comunque fare un'operazione davanti. Quindi avanti tutta con Elmas che eh resta ed è uno dei primissimi nomi per il centrocampo”.
Lista Serie A, con Gutierrez non c'è più posto per over: altre cessioni, gli under e cosa cambia in Champions
Cavani-Napoli, appello del sindaco di Bacoli e del cons. Simeone: "ADL facci vivere questo sogno!"
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Conte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..."
SSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli
Gutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
Napoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42'): finisce qui
Napoli-Girona, annunciate le formazioni: c'è Meret e tridente con Neres a sinistra!
Presentazione squadra: rivivi l'evento con le parole di Conte, Di Lorenzo e Oriali
