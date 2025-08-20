Ultim'ora Elmas-Napoli, Moretto: "Differenza di 8,5mln tra offerta e richiesta del Lipsia. Le cifre"

vedi letture

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso i social riferisce le ultime sulla trattativa tra Napoli e Lipsia per Eljif Elmas: “Il Napoli ha offerto 1 milione e mezzo di euro di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11,5mln. Il Lipsia chiede 3 milioni per il prestito oneroso e un diritto di riscatto a 18,5mln.

Vedremo se i due club si metteranno d'accordo, ma sicuramente anche dopo l'infortunio di Lukaku, il Napoli ha leggermente cambiato un po' strategia perché sa che dovrà comunque fare un'operazione davanti. Quindi avanti tutta con Elmas che eh resta ed è uno dei primissimi nomi per il centrocampo”.