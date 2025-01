Elmas-Napoli? Venerato: "Impossibile il suo ritorno per un motivo"

vedi letture

L'esperto di mercato Ciro Venerato, ai microfoni di Rainews 24, ha fatto il punto sul mercato del Napoli parlando di Casadei ma anche di un ex azzurro che nelle ultime ore era stato di nuovo accostato al Napoli.

"Smentite su Elmas; non è tesserabile essendo extracomunitario. Il Napoli non ha slot libero anche per questo non tratta nemmeno Sudakov. Manna sonderà altre piste estere. Ecco perché è stato sondato Casadei. Un paracadute ma non la prima scelta".