Elmas, trattativa ai dettagli col Lipsia: non sarà considerato come esterno

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli sta lavorando anche sul binario che porta al centrocampista. Offensivo, fisico, dinamico, meglio se polivalente: l’obiettivo numero uno si chiama sempre Elif Elmas, 25 anni, un ex che ha molte chance di vivere il grande ritorno. La trattativa con il Lipsia prosegue, i club stanno provando a uscire dall’impasse sorto dopo il rifiuto dei tedeschi alla prima offerta: prestito da 1,5 milioni più diritto di riscatto da 11,5.

La distanza è relativa all’importo del prestito; cioè il Lipsia chiede qualcosa in più del milione e mezzo garantito. I colloqui sono stati frequenti e frenetici anche ieri, anche perché Elmas continua a respingere tutte le altre proposte. Lui vuole il Napoli: pu nto.