Emergenza a centrocampo in Supercoppa: il Napoli tornerà sul mercato

vedi letture

Il messaggio è chiaro, e arriva direttamente dai vertici societari: il Napoli interverrà sul mercato di gennaio per rinforzare il centrocampo. Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, lo ha fatto capire prima del match di Champions contro l'Eintracht Francoforte. Una necessità diventata urgenza nelle ultime settimane, complici gli eventi che hanno colpito la mediana di Antonio Conte.

Due tegole (non solo nei numeri)

Kevin De Bruyne, arrivato per alzare il livello tecnico e far fare un salto di qualità internazionale, resterà ai box ancora a lungo. L'infortunio, l'operazione e il rientro in Belgio per la riabilitazione lo terranno lontano dai campi almeno fino a febbraio-marzo 2026. Un'assenza pesantissima, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche per leadership ed esperienza. E come se non bastasse, dopo la sfida con l'Udinese Frank Anguissa partirà per la Coppa d'Africa, riducendo ulteriormente le rotazioni a centrocampo in un periodo cruciale della stagione. Senza la sua superstar e senza il trascinatore delle ultime giornate: due defezioni enormi per il centrocampo di Conte.

L'emergenza in Supercoppa

Conte si ritroverà così con la sola ossatura composta da Lobotka, Gilmour, McTominay, Elmas e il giovane Vergara (classe 2003). Una coperta decisamente corta per affrontare campionato, Champions League, Coppa Italia. Già, così, il Napoli dovrà affrontare la Supercoppa, tra 40 giorni. Sarà emergenza. E allora a gennaio servono uomini, energia, qualità. Qualcuno in grado di garantire continuità e struttura alla mediana.