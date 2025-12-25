Chiesa, che fatica per tornare al top: oggi allenamento da solo al centro sportivo
Mentre i club italiani continuano a monitorare la situazione legata al futuro di Federico Chiesa, l'esterno del Liverpool non si fermerà neanche oggi. Secondo quanto riportato da The Athletic il classe 1997 è stato sottoposto dal tecnico dei Reds Arne Slot a un programma di allenamento individuale per il periodo festivo.
Federico Chiesa prosegue dunque il suo lavoro allenandosi da solo all'interno del centro sportivo del Liverpool anche nel giorno di Natale per una scelta molto forte da parte dello stesso Slot che punta a riavere il giocatore al top dal punto di vista fisico in vista dei prossimi impegni di Premier League e non solo, in attesa di sviluppi, in un senso o nell'altro, che potrebbero arrivare dal calciomercato.
