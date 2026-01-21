En-Nesyri sta decidendo e spunta anche l'Aston Villa: Napoli alla finestra
Il mercato del Napoli in attacco si muove e si attendono presto novità sia in entrata che in uscita. Youssef En-Nesyri deciderà presto il suo futuro con diversi club interessati. Dopo Napoli e Juventus, anche l'Aston Villa ha chiamato nelle ultime 24 ore. Il club inglese, come riferito da Fabrizio Romano su X, sta lavorando da giorni all'affare Tammy Abraham, accordo raggiunto dalla parte del giocatore ma ancora non con il Besiktas. I club italiani rimangono interessati fa sapere il giornalista esperto di mercato.
