Ultim'ora Nome nuovo dall'estero: il Napoli sul mediano (over) Cadiou del Lorient, le cifre

vedi letture

Calciomercato Napoli, c'è un nome nuovo e stavolta per il centrocampo di Allegri

C'è un nome nuovo per il mercato del Napoli. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato internazionale Sacha Tavolieri, il club partenopeo starebbe provando a prendere Noah Cadiou, classe '98 francese di origini guadalupensi, centrocampista del Lorient e della nazionale guadalupense. In questo momento sono in corso dialoghi tra le due società visto che c'è stata l'apertura dei francesi per una eventuale cessione.

Napoli-Cadiou, il Lorient fa il prezzo ma c'è il problema lista

Emergono anche ulteriori retroscena. Il centrocampista sarebbe una scelta precisa di Max Allegri e filtrano anche le cifre. Il Napoli potrebbe prendere Noah Cadiou ad una cifra tutto sommato abbordabile per i parametri del momento: il Lorient chiederebbe circa 9mln di euro. Si tratta però di un over e quindi è da capire a questo punto quali incastri di lista può inventarsi la società a poche ore dalla fine del calciomercato estivo. Lo stesso Allegri quest'oggi in conferenza stampa ha ricordato i problemi di lista del club e che ogni arrivo farebbe uscire un elemento.