Nome nuovo dall'estero: il Napoli sul mediano (over) Cadiou del Lorient, le cifre
C'è un nome nuovo per il mercato del Napoli. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato internazionale Sacha Tavolieri, il club partenopeo starebbe provando a prendere Noah Cadiou, classe '98 francese di origini guadalupensi, centrocampista del Lorient e della nazionale guadalupense. In questo momento sono in corso dialoghi tra le due società visto che c'è stata l'apertura dei francesi per una eventuale cessione.
Napoli-Cadiou, il Lorient fa il prezzo ma c'è il problema lista
Emergono anche ulteriori retroscena. Il centrocampista sarebbe una scelta precisa di Max Allegri e filtrano anche le cifre. Il Napoli potrebbe prendere Noah Cadiou ad una cifra tutto sommato abbordabile per i parametri del momento: il Lorient chiederebbe circa 9mln di euro. Si tratta però di un over e quindi è da capire a questo punto quali incastri di lista può inventarsi la società a poche ore dalla fine del calciomercato estivo. Lo stesso Allegri quest'oggi in conferenza stampa ha ricordato i problemi di lista del club e che ogni arrivo farebbe uscire un elemento.
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