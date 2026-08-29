Il Napoli cede Prisco e Garofalo: Allegri ha svelato il loro futuro in conferenza

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Calciomercato Napoli, Allegri rivela il futuro di due azzurrini

Mercato in entrata verso il nulla di fatto in questi ultimi giorni, ma accadrà lo stesso in uscita? Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Max Allegri è stato interrogato anche su possibili cessioni in questi ultimi giorni e non s'è sottratto dalla risposta, svelando anche alcuni retroscena per elementi secondari dell'organico. Il tecnico del Napoli ha fornito così aggiornamenti su due nomi in particolare: Vincenzo Prisco e Christian Garofalo.

Prisco-Garofalo via: Allegri svela il loro futuro

Secondo quanto riferito dal tecnico livornese, Prisco è ormai a un passo dal trasferimento al Bari, dove avrà la possibilità di fare esperienza e mettersi in mostra in un campionato cadetto altamente competitivo. Discorso simile per Garofalo, che secondo le parole di Allegri lascerà il Milan in direzione Serie C. Una scelta dettata dalla volontà di garantire al giovane calciatore minuti importanti e continuità di impiego. Di seguito il passaggio specifico:

Si sente almeno di escludere cessioni importanti?

"Al mercato ci pensa la società, ma siamo contenti della rosa, sono usciti dei ragazzi al Monza, poi Prisco che va al Bari, Garofalo va in Lega Pro per giocare, più o meno resteremo così, ma il mercato è strano, ne abbiamo 28-29 vediamo se succederà qualcosa o non succederà niente ma siamo concencentrati su quelli che abbiamo".