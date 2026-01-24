Ezzalzouli-Njinmah, arrivano smentite: il punto di Venerato stasera dalle 23
Stasera dalle 23.00 alle 24.00 su Rai Due in onda "Il sabato al 90esimo" condotto da Alberto Rimedio. In diretta anche l'esperto di calciomercato Ciro Venerato con le ultime esclusive notizie di calciomercato. Consueto focus sul napoli ed una prima anticipazione che possiamo offrirvi: il Napoli non acquisterà Ezzalzouli del Betis di cui si è parlato molto in questi giorni. Secche smentite anche su Njinmah del Werder Brema, nome nuovo delle ultime ore.
Calciomercato Napoli
