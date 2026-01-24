Ultim'ora Napoli-Sterling, Romano: "Occasione da ultimi giorni. Nessuna trattativa per Njinmah"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale ha parlato delle trattative del Napoli sul proprio canale YouTube: "Negli ultimi giorni stanno circolando numerosi nomi per il ruolo di esterno offensivo del Napoli, ma dal club filtra l’invito alla prudenza. Tra i profili accostati agli azzurri non rientra Justin Njinmah del Werder Brema: al momento, infatti, non risulta alcuna trattativa in corso né un interesse concreto da parte della società partenopea. Il Napoli sta valutando profili differenti e l’esterno tedesco non figura né tra le priorità né tra le opzioni secondarie per rinforzare la rosa.

Diverso il discorso per Raheem Sterling, che continua a guardare con interesse a un’esperienza fuori dalla Premier League. L’idea di lasciare Londra e l’Inghilterra dopo una carriera trascorsa tra Manchester City, Chelsea e Arsenal lo stuzzica, e l’Italia resta una destinazione possibile. Al momento il Napoli ha altre urgenze di mercato, ma Sterling potrebbe rappresentare un’occasione negli ultimi giorni della finestra".