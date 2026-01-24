Cambiaghi difficile, ecco altri 3 nomi: il punto di Tmw sul secondo colpo

Dopo aver definito la cessione di Lang al Galatasaray (in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto a 30) e quella di Lucca al Nottingham Forest (in prestito oneroso a 1 milione e diritto di riscatto a 34 più bonus) gli azzurri hanno preso Giovane dal Verona a titolo definitivo. Un affare da 2,5 milioni di euro più 18 di bonus facilmente raggiungibili. Non dovrebbe essere finita qua, assicura l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo punto su Tuttomercatoweb.com:

"Perché l’infortunio di Neres rende necessario un intervento anche per un esterno offensivo. Qui la scelta non è facile anche perché serve un giocatore pronto subito. L’ultima idea porta a Cambiaghi ma il Bologna al momento non ha alcuna intenzione di cederlo. Gli altri nomi sono quelli di Maldini, Boga e Sancho", scrive Niccolò Ceccarini nel suo editoriale sul sito specializzato sul calciomercato.