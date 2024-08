Faraoni può lasciare (di nuovo) il Verona prima del Napoli: sul terzino ora c'è l'Empoli

L'Empoli sta cercando un rinforzo per la fascia destra e il nome buono potrebbe essere quello di Marco Davide Faraoni dell'Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è sempre vivo l'interesse per Baldovino Cimino del Cosenza, ma l'ex Fiorentina rappresenta la novità, con il club toscano che lo sta valutando per regalare un nuovo acquisto al tecnico azzurro Roberto D'Aversa.