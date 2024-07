"Faremo tre colpi", clamoroso da Torino sulle parole di Giuntoli: "Uno gioca nel Napoli"

“Faremo ancora tre colpi, uno per reparto”. Giuntoli non si nasconde, sono in arrivo nuovi rinforzi per Thiago Motta. Dopo aver ufficializzato Cabal, quarto acquisto stagionale dei bianconeri dopo i centrocampisti Douglas Luiz e Thuram e il portiere Di Gregorio, la Juve lavora per altri tre colpi, uno per reparto. In difesa il mirino è puntato su Jean-Clair Todibo del Nizza ma si osserva anche l'evoluzione dell'affare Calafiori-Arsenal.

A centrocampo l'obiettivo principale è Teun Koopmeiners dell'Atalanta ma sondati i vari O’Riley e Gudmundsson nel caso in cui si complicasse l’obiettivo olandese. In attacco si cercano offerte per Kostic e Milik, c'è da risolvere il nodo Chiesa, si valutano gli esterni e si pensa anche a Giacomo Raspadori del Napoli. A riferirlo è La Stampa.