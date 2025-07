Fatta per il 2006 Rao! Verrà girato subito in prestito al Bari: i dettagli

"Tempistiche rispettate, Emanuele Rao ha scelto il Napoli. La traiettoria, dopo averlo valutato, sarà quella di una stagione in prestito con la maglia del Bari". A scriverlo è Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, esperto di mercato, su X. Rao dunque è pronto a sbarcare in azzurro ma andando subito a Bari per giocare con continuità.

Rao è nato nel 2006, è un attaccante esterno (gioca prevalentemente a sinistra) che si è imposto alla Spal, è un giocatore con ottimo dribbling e qualità tecniche. Ha attraversato le giovanili dell'Italia giocando in Under 17 e in Under 19. Nello scorso campionato ha segnato 5 reti complessive e si è messo in mostra catturando l'attenzione del Napoli.

Arrivano aggiornamenti anche da Fabrizio Romano: il giocatore arriva al Napoli da svincolato ed è pronto a firmare un contratto di cinque anni con il Napoli prima di essere girato in prestito secco al Bari.