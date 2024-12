Fiorentina, pressing su Folorunsho: è il profilo ideale per sostituire Bove

Focus mercato su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Si parla delle strategie del Napoli in vista di gennaio, che si avvicina. Tra entrate e uscite, con un giocatore che può salutare Folorunsho.

"Viola su Folorunsho. E allora è possibile ipotizzare un bel viavai da Castel Volturno nelle prossime settimane. Del resto, anche per ovviare alla necessità di un nuovo difensore centrale, il Napoli prima deve assicurarsi una cessione per liberare il posto in lista Serie A. E allora occhio all’asse con la Fiorentina, con cui i contatti sono sempre più frequenti. Il club viola ha individuato in Michael Folorunsho il profilo perfetto per prendere il posto di Edoardo Bove".