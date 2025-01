Flop al Bari, Sgarbi cambia squadra: l’azzurro torna in Campania

La Juve Stabia ha definito la trattativa per l'arrivo in prestito secco fino al termine della stagione dal Napoli di Lorenzo Sgarbi

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com la Juve Stabia ha definito la trattativa per l'arrivo in prestito secco fino al termine della stagione dal Napoli di Lorenzo Sgarbi, attaccante classe 2001 che il club partenopeo aveva ceduto lo scorso agosto al Bari, dove ha messo a referto appena 8 presenze e 2 assist per un totale di 205'.

Sgarbi (23), uscito dal settore giovanile del Napoli, ha avuto modo di vestire le maglie di Legnago Salus, Pro Sesto e Avellino. Per un totale di 108 gettoni in Serie C e 11 gol.