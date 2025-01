Folorunsho alla Fiorentina! Romano: "Il sogno viola per gennaio è un altro"

Michael Folorunsho sarà tra pochi giorni un nuovo centrocampista della Fiorentina. Così come Sky, anche Fabrizio Romano annuncia il suo acquisto in prestito.

Il giornalista ed esperto di mercato internazionale scrive su X: "La Fiorentina ha ingaggiato Michael Folorunsho in prestito con diritto di riscatto dal Napoli come previsto… …e il loro obiettivo da sogno per gennaio rimane Luiz Henrique del Botafogo, come rivelato in esclusiva a dicembre".