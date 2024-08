Folorunsho-Lazio, da Roma: prestito con obbligo, ma sotto i 12mln chiesti dal Napoli

Chiusa la trattativa per Boulaye Dia, che arriverà dalla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni più 1 di bonus, la Lazio mette nel mirino il centrocampista del Napoli Michael Folorunsho. Come riferito da Il Messaggero, i dirigenti biancocelesti si sono incontrati con l'agente del calciatore Mario Giuffredi, il quale ha fatto sapere che la Lazio è la priorità principale per il centrocampista cresciuto proprio nel vivaio dei capitolini.

Adesso la palla passa al direttore sportivo dei biancocelesti Fabiani, già a al lavoro per provare ad abbassare le richieste del Napoli. La Lazio ha intenzione di andare al di sotto dei 12 milioni richiesti ed è intenzionata ad offrire un prestito (oneroso) con obbligo di riscatto. Da capire quale sarà la risposta del Napoli per un giocatore ormai ai margini.