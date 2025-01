Frattesi costa 45mln, ma non per il Napoli: ecco il prezzo-provocazione di Marotta ad ADL

L'indiscrezione circola da diversi giorni ed ora trova conferme anche sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Per Davide Frattesi c'è la Roma - e sarebbe un ritorno - mentre il muro per il Napoli sarà altissimo. L'Inter non vorrebbe cederlo, sicuramente non intende svenderlo e quindi in questi giorni ha fatto trapelare le proprie condizioni.

Inzaghi e Marotta o Ausilio non hanno intenzione di rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto, indebolendo quindi la propria squadra e cedendo un giocatore di qualità al Napoli. Per il quotidiano il prezzo - provocazione - per la rivale è oltre 60 milioni. E se proprio Frattesi dovesse chiedere la cessione, e fin qui non lo ha fatto direttamente, la Roma in Serie A sarebbe la candidata preferita a cui venderlo. Costo del cartellino per i Friedkin (non provocatorio): 45 milioni. Frattesi vuole giocare di più, l’Inter in sintesi ha aperto alla Roma e chiuso al Napoli.