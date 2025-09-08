Frattesi-Raspadori, il clamoroso retroscena svelato da Romano

vedi letture

Questo il clamoroso retroscena sul mercato di Inter e Napoli svelato da Fabrizio Romano.

"Possiamo raccontare che se Simone Inzaghi fosse rimasto all’Inter, un nome era quello di Giacomo Raspadori. Se fosse rimasto, le percentuali di vederlo in nerazzurro sarebbero state molto alte, all’interno di un’operazione con Davide Frattesi". Questo il clamoroso retroscena sul mercato di Inter e Napoli svelato da Fabrizio Romano.

"Sappiamo da gennaio che era il primo obiettivo del Napoli per il centrocampo, molto apprezzato da Conte. Con Inzaghi da allenatore era sorta questa ipotesi con Raspadori, ripetiamo" ha spiegato Romano.