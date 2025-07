Fu accostato al Napoli, ma Grealish ha costi folli: le cifre per lasciare il City

Da 'mister 115 milioni' a esubero da piazzare a prezzo di saldo: questa è la triste parabola di Jack Grealish al Manchester City. Acquistato nell'agosto del 2021 dall'Aston Villa per 115 milioni di euro - cifra record per il calcio britannico - l'esterno offensivo classe 1995 ora cerca di rilanciarsi altrove. Il calciatore inglese non è mai riuscito a diventare un elemento imprescindibile nello scacchiere di Guardiola, ricevendo infatti nel complesso più critiche che complimenti.

Dall'Inghilterra sostengono che il Manchester City lascerebbe andare il giocatore per la seguente cifra: 46 milioni di euro. Resta da capire quali squadre saranno interessate, considerando che uno dei principali ostacoli nell'affare è l'elevato stipendio di Grealish (15,6 milioni di sterline). Servirà un sacrificio in questo senso da parte del diretto interessato, per trovare un club in cui rilanciarsi. Fu accostato anche al Napoli dalla stampa inglese, ma il Napoli è su altri esterni e le cifre dell'operazione rendono improbabile andare oltre un semplice sondaggio.