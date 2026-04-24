Futuro Allegri, Tmw: "Le ipotesi Napoli o Nazionale sono vere e concrete"

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Max Allegri non è poi così certo di restare al Milan. E il Napoli a quanto pare resta un'opzione, qualora partisse Conte. Che, ricordiamolo, ha un contratto fino al 2027. Lo scrive Tmw in un focus sul futuro di Vlahovic. L'attaccante può lasciare la Juve a fine stagione e si guarda attorno per la sua nuova destinazione.

Tmw scrive, a tal proposito: "Cosi torna forte l'ipotesi Milan. Che, per lo stesso ragionamento della Juventus, riflette bene sul centravanti giusto che verrà per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, al netto della sua permanenza in rossonero (tutt'altro che scontata al netto delle parole, l'Italia e il Napoli sono due ipotesi vere e concrete), considera Dusan un giocatore attorno al quale porre le fondamenta di un attacco. Così la partita Milan si riapre...".