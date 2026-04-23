Ultim'ora Non solo Giuntoli, alla Roma piace anche Manna: la posizione di ADL

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Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, non avrebbe alcuna intenzione di privarsene, ma ogni valutazione verrà rinviata al termine della stagione

Cristiano Giuntoli potrebbe tornare presto protagonista nel panorama dirigenziale italiano. Dopo la conclusione anticipata della sua esperienza alla Juventus e una stagione trascorsa lontano dai riflettori, l’ex direttore sportivo bianconero sarebbe pronto a rientrare in gioco in un club di primo piano. Il suo profilo, infatti, continua a essere molto apprezzato sul mercato dei dirigenti e ha già attirato l’attenzione di diverse società.

Roma, non solo Giuntoli: piace anche Manna

Tra le squadre interessate c’è la Roma, che ha inserito anche il nome del dirigente toscano tra le possibili opzioni. I giallorossi, però, non guardano solo all’ex Napoli. Stando a quanto riportato su X da Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato di Mediaset, piace infatti molto anche il profilo di Giovanni Manna, attuale direttore sportivo del club azzurro. Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, non avrebbe alcuna intenzione di privarsene, ma ogni valutazione verrà rinviata al termine della stagione, quando si capiranno meglio le strategie future della società partenopea.