Folorunsho torna a Napoli? Il Cagliari riflette: pesa la cifra del riscatto

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Nelle riflessioni del club sardo pesa anche il fattore anagrafico: i 28 anni compiuti a febbraio rappresentano un elemento da considerare

Il futuro di Michael Folorunsho rappresenta uno dei principali temi da definire in casa Cagliari. Pur essendo stato spesso un punto di riferimento per l’allenatore, sia prima che dopo l’infortunio, nelle ultime settimane le sue quotazioni sembrano leggermente diminuite. Come evidenzia L’Unione Sarda, per il riscatto serviranno circa 8 milioni di euro da versare al Napoli: una cifra importante che impone attente valutazioni. Il valore del giocatore non è in discussione, ma la sua stagione è stata segnata da una certa discontinuità, anche a causa di una collocazione tattica non sempre ben definita.

Le valutazioni del Cagliari

Nelle riflessioni del club sardo pesa anche il fattore anagrafico: i 28 anni compiuti a febbraio rappresentano un elemento da considerare in vista di un investimento di questa portata. Allo stesso tempo, però, le caratteristiche di Folorunsho restano particolari e difficili da trovare all’interno della rosa, aspetto che potrebbe incidere nelle decisioni finali, soprattutto alla luce dell’ampio utilizzo che ne ha fatto Pisacane. Un eventuale abbassamento della richiesta economica potrebbe facilitare la trattativa e rendere più concreta la possibilità della sua permanenza in rossoblù.