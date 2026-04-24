Scamacca-Napoli? Da Milano: “Piace da anni, ma dipende anche dal futuro di Lukaku”

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A Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Sport”, il giornalista di Calciomercato.com Francesco Guerrieri ha fatto il punto

A Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Sport”, il giornalista di Calciomercato.com Francesco Guerrieri ha fatto il punto sulle principali strategie di mercato del Napoli, tra attacco, allenatore e possibili operazioni in entrata e uscita. Un quadro ancora molto aperto, condizionato da diverse situazioni in evoluzione.

Attacco Napoli e intrecci di mercato

“Scamacca? È un profilo che piace al Napoli da anni, già dai tempi del Sassuolo. Ci sono stati tentativi in passato e non è escluso che questa possa essere l’estate giusta, ma molto dipenderà dal futuro di Romelu Lukaku. I rapporti con la società non sono semplici e si sta cercando una soluzione. Stesso discorso per Lorenzo Lucca: è stato un investimento importante ma ha reso meno delle aspettative, quindi si proverà a trovargli una nuova sistemazione. Uno scambio Lucca-Scamacca è suggestivo ma oggi molto complicato.

In attacco però il Napoli riparte da Rasmus Højlund, che è quello che ha convinto di più. Ha fatto vedere cose importanti e, salvo sorprese, può essere lui il titolare del prossimo anno. Poi bisognerà capire se un eventuale arrivo come Scamacca accetterebbe un ruolo diverso, considerando anche le ambizioni in Nazionale.

Mercato? Sarà un’estate molto intensa per il direttore Giovanni Manna. Ci sono tanti giocatori rientranti dai prestiti e diversi profili bocciati da Antonio Conte. Prima di tutto però bisognerà chiarire proprio il futuro dell’allenatore: non è scontata la sua permanenza. Conte chiede sempre garanzie e sullo sfondo resta l’ipotesi Nazionale. Se dovesse andare via, il nome più caldo è quello di Vincenzo Italiano, già apprezzato dal presidente in passato. È il profilo che oggi convince di più per raccogliere l’eredità.

Sul mercato in entrata, attenzione anche a Alajbegović: il Leverkusen lo ha appena ricomprato ma potrebbe rivenderlo, e il Napoli è molto interessato. Piace anche Ríos, già seguito prima del suo approdo in Europa. Infine Leon Goretzka: è un’occasione a parametro zero che interessa soprattutto al Milan. Il Napoli resta sullo sfondo, ma la concorrenza è forte e il giocatore vuole valutare tutte le opzioni.

Lukaku? È una situazione complicata. Se non si ricuce con il Napoli, il mercato arabo può diventare una soluzione concreta per tutte le parti”.