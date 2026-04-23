Zaniolo-Napoli? Ds Udinese chiude all’addio: “Lo riscatteremo per tenerlo”

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Gianluca Nani, Group Technical Director dell’Udinese, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto su diversi temi legati alla stagione bianconera

Gianluca Nani, Group Technical Director dell’Udinese, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto su diversi temi legati alla stagione bianconera e al futuro di alcuni protagonisti della rosa. Tra questi, particolare attenzione è stata riservata a Nicolò Zaniolo, arrivato in prestito dal Galatasaray e protagonista di un ottimo campionato a Udine, tanto da aprire già riflessioni sul suo possibile riscatto.

Il caso Zaniolo e il futuro a Udine

Il dirigente friulano ha espresso grande soddisfazione per il rendimento del giocatore e ha lasciato intendere una chiara volontà del club: “Non avevamo dubbi sulle sue qualità tecniche, ha fatto bene da noi e la sua volontà è quella di rimanere, quindi andremo in questa direzione. Abbiamo il diritto di riscatto, ma è presto per parlarne: è una nostra scelta e quando hai la possibilità di scegliere sei in una posizione di vantaggio, ma ora siamo focalizzati su altro. Il nostro lavoro inizia nel momento in cui abbiamo firmato un giocatore, la gestione è importante tanto quanto individuarlo e trattarlo, perché bisogna metterlo in condizione di rendere al massimo. Il fatto che abbia fatto bene e che non sia stato protagonista di episodi spiacevoli deve essere la normalità nell'ottica di un processo di evoluzione. Deve fare sempre meglio, essendo un giocatore di grandissima qualità deve pretendere tanto da sé stesso. Noi l'abbiamo aiutato per tornare a grandi livelli, ha le qualità per lottare e vincere la Champions League”.

Sul fronte mercato, però, Nani ha voluto spegnere sul nascere le possibili sirene estive (tra cui quelle del Napoli): “Noi siamo gentili con chi bussa alla porta - spiega Nani - gli offriremo una tazza di tè ma non gli venderemo Zaniolo. Noi lo riscattiamo per tenerlo, poi le dinamiche di mercato sono strane e improvvise, ma la volontà sia nostra che del calciatore è quella di proseguire insieme. In generale a noi piace tenere i nostri calciatori più importanti - prosegue Nani - Abbiamo fama di società che vende, ma se offrono cifre importanti sia alla società che al calciatore è difficile non accettare. Noi quello che incassiamo lo reinvestiamo in giovani talenti. Tutti i calciatori hanno contratti lunghi e siamo felici di tenerli, ma nel mercato possono capitare delle opportunità che bisogna valutare”.