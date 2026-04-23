Napoli-Rios, ma occhio alla concorrenza dalla Premier: contatti con il Man United

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Il Manchester United è tra i club da tenere maggiormente d’occhio nella corsa a Richard Ríos, centrocampista del Benfica

Il Manchester United è tra i club da tenere maggiormente d’occhio nella corsa a Richard Ríos, centrocampista del Benfica valutato intorno ai 45 milioni di euro. Il giocatore colombiano, classe 1999, sta attirando sempre più interesse in vista della prossima finestra di mercato e, secondo diverse fonti, la sua permanenza in Portogallo oltre l’estate appare tutt’altro che scontata. Tuttavia, lo scenario resta aperto: da un lato il Benfica potrebbe decidere di attendere la fine del Mondiale, sperando in un aumento del valore del giocatore in caso di ottime prestazioni, dall’altro gli interessamenti concreti di diversi club potrebbero accelerare i tempi.

Manchester United, Napoli e Fulham sulle tracce di Ríos

Il Manchester United - riferisce il portale Caughtoffside - ha già inviato osservatori per seguirlo da vicino, ricevendo riscontri molto positivi. Anche Fulham e Napoli risultano attentissimi alla situazione, con i londinesi già in contatto esplorativo e gli azzurri che avrebbero avviato discussioni interne su una possibile offerta. Per il momento non è chiaro se lo United voglia fare di Ríos una priorità assoluta, ma è certo che il club inglese interverrà sul mercato per rinforzare il centrocampo, dove profili come Elliot Anderson, Sandro Tonali e Carlos Baleba restano sotto osservazione. In questo scenario, Ríos rappresenta un’opzione concreta, soprattutto se il prezzo non dovesse salire ulteriormente. Il rischio, per i club interessati, è però quello classico del mercato: un grande torneo internazionale potrebbe far lievitare rapidamente la valutazione del giocatore, rendendo decisivo un intervento tempestivo.