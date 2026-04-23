Juan Jesus-Napoli ai titoli di coda? Trattativa per il rinnovo in fase di stallo
Il Napoli sta portando avanti una riflessione sempre più concreta sul ringiovanimento della rosa. Dopo aver puntato negli ultimi anni su profili esperti per tornare subito competitivo e vincere trofei - come lo Scudetto della scorsa stagione e la Supercoppa di quest’anno - il club di Aurelio De Laurentiis sta ora orientando la propria strategia verso un progressivo abbassamento dell’età media. L’obiettivo è chiaro: mantenere un alto livello di competitività nel presente, ma costruire al tempo stesso una squadra più sostenibile e futuribile.
Juan Jesus verso l’addio: trattativa per il rinnovo in stand-by
In questo contesto si inseriscono anche le valutazioni sui giocatori in scadenza o in fase di rinnovo. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, la permanenza di Juan Jesus è destinata a non proseguire oltre il contratto attuale. Il difensore brasiliano, in scadenza a giugno 2026, non dovrebbe infatti rinnovare con il Napoli: le trattative per il prolungamento risultano attualmente ferme e senza sviluppi concreti.
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