Maresca-Napoli? Dall’Inghilterra: “E’ il primo candidato se Guardiola lascia il City”

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Enzo Maresca è il principale candidato per la panchina del Manchester City nel caso in cui Pep Guardiola dovesse lasciare il club a fine stagione.

Enzo Maresca è il principale candidato per la panchina del Manchester City nel caso in cui Pep Guardiola dovesse lasciare il club a fine stagione. Il tecnico spagnolo ha ancora un anno di contratto, ma all’interno del City cresce la sensazione che si stia già preparando un possibile cambio di ciclo. Maresca, attualmente senza squadra dopo la fine della sua esperienza al Chelsea e accostato anche al Napoli in caso di addio di Antonio Conte, è tornato così con forza nei radar del club inglese, con contatti preliminari giudicati positivi.

Maresca in pole per il dopo Guardiola

La situazione resta però complessa. L’allenatore italiano - riferisce The Guardian - avrebbe ancora vincoli contrattuali con il Chelsea. Nonostante ciò, il suo profilo è molto apprezzato dal direttore del calcio Hugo Viana, che sta lavorando alla pianificazione del post-Guardiola. Maresca conosce già bene l’ambiente dei Cityzens, avendo lavorato come assistente di Guardiola nella stagione 2023. Maresca nella sua carriera ha già maturato esperienza significativa tra Leicester e Chelsea, dove ha ottenuto risultati importanti alla sua prima stagione, compresa la qualificazione in Champions League e un titolo internazionale. Il suo lavoro ha lasciato ottime impressioni anche nello spogliatoio, con giocatori come Enzo Fernández e Marc Cucurella che hanno espresso grande stima nei suoi confronti. Proprio Fernández, tra l’altro, è un nome seguito dal City per il centrocampo.