Futuro Elmas, retroscena: la mossa di Elif per 'aiutare' il Napoli

vedi letture

Il Napoli vuole confermare Elmas e dunque riscattarlo dal Lipsia. Ma si aspetta uno sconto a fine stagione. Ne parla Tuttosport oggi in edicola con tutti gli aggiornamenti sulla trattativa che partità presto. Anzi, che magari è già partita.

"Servono però 16 milioni per accaparrarselo a titolo definitivo dal Lipsia. Non pochi. Per questo il Napoli proverà a strappare uno sconto e a chiudere intorno ai 12-13 milioni, che comunque garantirebbero ai tedeschi di registrare a bilancio una piccola plusvalenza. Lavori in corso. Con Elmas pronto a spingere e pure a forzare la mano per continuare la sua avventura alle pendici del Vesuvio. Per il macedone - al netto delle sirene di mercato arrivate da un paio di società di Premier League - la priorità rimane quella di proseguire in azzurro. Il Napoli lo sa e conta di far leva proprio su questi sentimenti nella trattativa col club della galassia Redbull".