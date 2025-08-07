Futuro Lookman, Sky: il Napoli con Osimhen ha creato un precedente preciso

Telenovela Lookman, ultime novità su Tmw con l'editoriale del giornalista Sky Luca Marchetti: "L’Inter ha presentato la sua offerta, l’Atalanta l’ha respinta, forte di una promessa che – secondo il club – vale solo per l’estero. L’Inter ha il sì del giocatore, ma oggi deve ragionare anche sul piano B. E Lookman, nel frattempo, non si presenta più agli allenamenti. Una sfida a tre, ognuno con qualcosa da perdere: l’Inter rischia di saltare la sua prima scelta per il ruolo, l’Atalanta rischia di tenersi un giocatore scontento per mesi, il giocatore rischia di bruciarsi una stagione intera, con tanto di Coppa d’Africa alle porte.

E non saranno certo gli ultimi casi. Ce ne sono ovunque: giocatori non più centrali nei progetti, società che attendono il momento giusto per affondare il colpo, magari a condizioni vantaggiose. Sono le cosiddette “piccole” ad attendere con maggiore pazienza: sanno che il momento giusto potrebbe arrivare a ridosso della fine, quando la pressione spinge i club più grandi a mollare qualche pretesa. Ma per riuscirci serve fiuto, nervi saldi, capacità di muoversi all’ultimo respiro.

E poi ci sono i club che possono permettersi di non entrare in questa logica. Quelli che dettano le condizioni, senza temere il rischio di tenersi un giocatore scontento. Il Napoli, da questo punto di vista, ha creato un precedente preciso: caso Osimhen. Prima l’operazione-tampone dell’anno scorso col Galatasaray, pur di non cedere il giocatore alle condizioni di altri. Poi la cessione solo a prezzo pieno, al valore della clausola. Nessuno sconto, nessun compromesso. E intanto la credibilità del club, in sede di trattativa, è cresciuta".