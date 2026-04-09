Futuro Lukaku, dal Belgio: ha confidato a un amico che in estate può tornare all'Anderlecht

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Il caso Romelu Lukaku continua a tenere banco in casa Napoli, tra voci di mercato e tensioni interne.

Il caso Romelu Lukaku continua a tenere banco in casa Napoli, tra voci di mercato e tensioni interne. L’attaccante belga, ancora lontano da Castel Volturno, è al centro di indiscrezioni provenienti proprio dal suo Paese. Secondo quanto riferito dal giornalista Yves Talideman di DH Net durante il podcast Café Constant, Lukaku avrebbe confidato a un amico la possibilità di un ritorno all’Anderlecht già in estate. Uno scenario complicato, anche per via dell’ingaggio elevato percepito attualmente dal centravanti.

Le parole di Manna su Lukaku

Intanto, resta delicata anche la sua posizione all’interno del gruppo. Il direttore sportivo Giovanni Manna, intervenuto a Dazn, ha chiarito: "La situazione è molto chiara: Romelu doveva andare in Nazionale ma è rimasto in Belgio ad allenarsi contro la nostra volontà. Avremmo voluto parlarne a Napoli, non è successo e non siamo contenti. Il rispetto del gruppo viene prima di tutto. Spero rientri entro una settimana, ma ci saranno delle conseguenze".