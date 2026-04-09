Tutti pazzi per Goretzka: Napoli, altre due italiane e pure la Premier sul tedesco

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La Juventus si muove sottotraccia, ma con idee chiare: sfruttare le opportunità di mercato e alzare il livello della rosa. I dialoghi con l'agenzia Roof (che assiste Marcos Senesi e Leon Goretzka) si sono allargati a Leon Goretzka, altro profilo di grande spessore destinato a lasciare il Bayern Monaco. Il centrocampista chiede cifre elevate: circa 7 milioni a stagione più un consistente bonus alla firma. Un’operazione simile, per dimensioni economiche, a quella che portò Jonathan David a Torino.

Tutti pazzi per Goretzka

Molto dipenderà dalla qualificazione alla Champions League, che garantirebbe margini maggiori per investimenti di questo tipo. La dirigenza valuta, ma la decisione finale passerà anche da Luciano Spalletti, che ha chiesto rinforzi di qualità ed esperienza in mezzo al campo. La concorrenza è agguerrita: Arsenal e Tottenham sono vigili, così come Inter, Napoli e Milan. Proprio i rossoneri sognano un centrocampo stellare con Goretzka, Modric e Rabiot. La partita è aperta, e la Juventus vuole giocarla fino in fondo per non restare indietro nella corsa al vertice.