Gabri Veiga torna in Europa? Romano: "Occhio, i principali club europei insistono"

Fu ad un passo dal Napoli nell'estate del 2023 prima di finire in Arabia all'Al Ahli, a gennaio il club saudita sono arrivate offerte dall'Europa, ora il futuro del centrocampista spagnolo Gabri Veiga potrebbe essere di nuovo nel vecchio continente.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale scrive su X: "La situazione di Gabri Veiga all'Al Ahli: una situazione da tenere d'occhio, visto che i principali club europei insistono ancora per riportarlo indietro. L'Al Ahli vuole tenere Gabri nel club come giocatore chiave, dopo aver respinto le proposte già a gennaio. 13 gol in questa stagione tra club e nazionale dopo il gol di oggi".

