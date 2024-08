Gaetano spinge per tornare a Cagliari: distanza su valutazione e formula

vedi letture

Gianluca Gaetano è in uscita dal Napoli.Il centrocampista classe 2000 non ha spazio in azzurro e spinge per andare via. A riferirlo è l'edizione online del Corriere dello Sport: "Da giorni si parla col Cagliari per un suo possibile ritorno con una formula differente dal prestito secco.

Al momento tra i due club c'è distanza sia sulla valutazione del giocatore che sulla stessa formula per la conclusione dell'affare. Trattativa in corso, il Cagliari è interessato e il giocatore apre all'idea di tornare in Sardegna".