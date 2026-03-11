Galatasaray-Liverpool, tanti osservatori sugli spalti: c'era anche il Napoli per Gabriel Sara

La sfida degli ottavi di finale di Champions League tra Galatasaray e Liverpool ha attirato l’attenzione di numerosi club europei, che hanno inviato osservatori allo stadio per seguire diversi giocatori sotto osservazione, riferiscono i media turchi. Tra le società presenti c'era il Bayern Monaco, interessato in particolare a Victor Osimhen e Gabriel Sara. Anche il Napoli era sugli spalti per monitorare il centrocampista brasiliano classe 1999, così come il Brighton, che ha seguito anche Barış Alper Yılmaz.

Il Galatasaray prevede di guadagnare 300 milioni dalle cessioni

Tra i club italiani presenti c'era anche l’Inter, che ha osservato da vicino Yunus Akgün e Noa Lang. Lo stesso Liverpool ha monitorato diversi profili, tra cui Wilfried Singo, Osimhen e Barış Alper Yılmaz. Anche l’Olympique Marsiglia ha seguito alcuni calciatori come Barış Alper, Eren Elmalı e Lucas Torreira, mentre il Barcelona continua a osservare da vicino Osimhen. Secondo alcune indiscrezioni, il Galatasaray spera di ricavare fino a 300 milioni di euro da possibili trasferimenti entro la fine della stagione, grazie all’interesse crescente dei grandi club europei.