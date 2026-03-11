Nuovo talento dal Boca? Napoli su Zeballos, Manna valuta concretamente l'operazione

L’interesse per Zeballos rientra nella strategia del Napoli di ringiovanire la rosa puntando su calciatori di grande talento e prospettiva.

Il Napoli sta monitorando con attenzione il profilo di Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors. L’indiscrezione è emersa durante la trasmissione 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, dove Diego Armando Maradona Jr. ha rivelato di aver suggerito il nome del talento argentino già da alcuni mesi. Secondo quanto riportato, la dirigenza azzurra – con il direttore sportivo Giovanni Manna – starebbe seguendo con attenzione il giocatore e valutando concretamente la possibilità di un’operazione di mercato.

Un profilo giovane per il futuro azzurro

L'esterno argentino, cresciuto nel Boca Juniors, è abituato a giocare in un ambiente molto caldo e sotto forte pressione, caratteristiche che potrebbero aiutarlo anche in un campionato competitivo come la Serie A.