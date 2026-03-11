Tiago Gabriel piace al Napoli, ma occhio alla Premier: già rifiutati 22 mln dal Brentford

Nicolò Schira, sulle pagine de Il Giornale, accende i riflettori su uno dei talenti più interessanti emersi nell’ultima stagione del Lecce. Protagonista ancora una volta il direttore sportivo Pantaleo Corvino, da anni maestro nello scovare giovani di grande prospettiva.

“Pantaleo Corvino ha colpito ancora”, scrive Schira, sottolineando come in poco più di un anno il valore di Tiago Gabriel sia cresciuto in maniera esponenziale. Il difensore portoghese era stato acquistato dall’Estrela Amadora per circa 1,2 milioni di euro e oggi il suo cartellino vale oltre venticinque volte quella cifra.

Il talento del Lecce non è passato inosservato. Sul giocatore, infatti, si sono già mossi diversi top club italiani: Napoli, Milan e Juventus lo hanno osservato da vicino negli ultimi mesi. Attenzione però anche all’estero, perché dalla Premier League l’interesse è concreto.

A gennaio il Brentford ha provato il colpo presentando un’offerta da 22 milioni di euro, proposta però respinta dal Lecce, deciso a trattenere uno dei suoi gioielli almeno fino al termine della stagione.