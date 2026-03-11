Futuro Lukaku, De Bruyne, Anguissa e Lobotka? Marchetti: "Ho una mia sensazione..."

“Lukaku, De Bruyne, Anguissa e Lobotka rimangono a mio parere. Meret tutti gli anni sembra in partenza e poi rimane". Lo ha detto Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, esperto di mercato, intervenuto a Radio Marte per fare il punto sui tanti giocatori del Napoli coinvolti in voci di mercato.

"Spinazzola ha avuto infortuni e non ha mai fatto stagioni intere negli ultimi anni. E’ chiaro che l’età media del Napoli va abbassata m ci sono contratti in essere e giocatori importanti che hanno fatto il bene del Napoli e continueranno a farlo. Lukaku non lo abbiamo visto a causa dell’infortunio ma non è un giocatore finito!”.

E poi sulla stagione in corso e sul campionato di A: “Il Como sta approfittando del campionato delle imperfette: nessuno ha messo la marcia alta e il Como sta facendo un grande percorso, crescendo di partita in partita. Juve e Roma si giocano il posto in Champions ma giocare senza pressioni in un momento in cui le pressioni determinano i risultati, può essere un vantaggio per la squadra di Fabregas che non va sottovalutato”.