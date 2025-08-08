Garnacho, il Man United fissa il prezzo: il Chelsea spinge, è una priorità per l’attacco

di Francesco Carbone

Alejandro Garnacho potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato estivo in Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Manchester United sarebbe disposto a cedere il talento argentino per una cifra intorno ai 55-60 milioni di euro. Una valutazione importante per un giocatore considerato tra i più promettenti del panorama europeo. Il Chelsea, da tempo sulle tracce del classe 2004, continua a monitorare la situazione con grande interesse.

I Blues, intenzionati a ringiovanire e rinforzare il reparto offensivo, avrebbero inserito Garnacho tra gli obiettivi prioritari insieme a Xavi Simons, altro talento seguito con attenzione in vista della chiusura della sessione estiva. A rendere ancora più concreti i segnali di un possibile addio è stata anche una dichiarazione di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, interrogato sulla situazione del calciatore durante il ritiro negli Stati Uniti, ha lasciato intendere un possibile malcontento dell’argentino: “È chiaro che Garnacho vuole qualcosa di diverso, con una leadership diversa”.