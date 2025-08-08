Garnacho, il Man United fissa il prezzo: il Chelsea spinge, è una priorità per l’attacco

Alejandro Garnacho potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato estivo in Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Manchester United sarebbe disposto a cedere il talento argentino per una cifra intorno ai 55-60 milioni di euro. Una valutazione importante per un giocatore considerato tra i più promettenti del panorama europeo. Il Chelsea, da tempo sulle tracce del classe 2004, continua a monitorare la situazione con grande interesse.

I Blues, intenzionati a ringiovanire e rinforzare il reparto offensivo, avrebbero inserito Garnacho tra gli obiettivi prioritari insieme a Xavi Simons, altro talento seguito con attenzione in vista della chiusura della sessione estiva. A rendere ancora più concreti i segnali di un possibile addio è stata anche una dichiarazione di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, interrogato sulla situazione del calciatore durante il ritiro negli Stati Uniti, ha lasciato intendere un possibile malcontento dell’argentino: “È chiaro che Garnacho vuole qualcosa di diverso, con una leadership diversa”.