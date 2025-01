Garnacho, lo United spara altissimo ma Manna ci proverà fino all’ultimo: 4 le alternative

Il prescelto di Antonio Conte per sostituire il partente Kvaratskhelia è Alejandro Garnacho. La prima richiesta del Manchester United, 70 milioni di euro, anche se c'è chi dice che i milioni sarebbero addirittura 80, ha gelato il Napoli. In entrambi i casi, scrive Sport Mediaset, per arrivare all’argentino servirebbe un forte sconto dei Red Devils.

Le alternative non mancano e sono note: da Federico Chiesa, che il Liverpool però vuol cedere solo in prestito, a Dorgu, per il quale il Lecce chiede ben 40 milioni, sino a Zhegrova, il più facile per prezzo (25-30 milioni) e fattibilità visto che il Lille non farebbe barricate, e Ndoye, ma da Bologna giurano di volerlo tenere almeno sino a fine stagione. Ma è evidente che Manna fino all'ultimo tenterà di regalare Garnacho a Conte.