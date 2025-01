Ultim'ora Garnacho si allontana dal Napoli? L'agente è a Stamford Bridge per la gara del Chelsea

vedi letture

Alejandro Garnacho potrebbe allontanarsi dal Napoli. Fortemente accostato agli azzurri nelle ultime settimane per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, sull'attaccante argentino si era palesato anche l'interesse del Chelsea. I Blues potrebbero fare sul serio per il classe 2004: come rivelato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'agente del calciatore questa sera è presente allo stadio Stamford Bridge dove il Chelsea affronta i Wolves.

In giornata, lo stesso Fabrizio Romano aveva riportato le ultime sulla situazione: "I vociferati 40 milioni di euro non sono un'opzione per lo United per aprire la porta all'uscita di Garnacho, ma una commissione più alta potrebbe cambiare lo scenario. Sia il Napoli che il Chelsea sono molto interessati a Garnacho, e questa sarà una storia da seguire nelle ultime due settimane del mercato di gennaio".